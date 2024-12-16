Картину «Иван Грозный и сын его Иван», отреставрированную после нападения вандала, вернули в Третьяковскую галерею

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» возвращена после реставрации в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, сейчас картину экспонируют в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна.

В мае 2018 года посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин разбил стекло картины металлическим столбиком ограждения, после чего несколько раз ударил им холст. Он объяснил свои действия «недостоверностью изображенных на картине фактов». Ущерб оценили в 30 миллионов рублей. В 2019 году Подпорина приговорили к 2,5 годам колонии. Его признали виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия.

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