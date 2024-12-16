Financial Times: Россия за несколько дней отвела из района Дамаска не менее 400 военных. Их отправили в Москву, заявили сирийские исламисты

Власти России за последние несколько дней эвакуировали из района Дамаска не менее 400 солдат по согласованию с исламистской группировкой , сообщил 15 декабря британской газете Financial Times представитель группировки Камаль Лабабиди.

По его словам, солдаты размещались в штабе четвертой дивизии армии Сирии в Кудсае, пригороде Дамаска. Также Дамаск покинули российские военные, которые находились в посольстве РФ. Камаль Лабабиди заявил, что идут переговоры об эвакуации других российских военнослужащих по всей стране.

Российские военные встречались с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» в штабе группировки в отеле Four Seasons в Дамаске, чтобы договориться о безопасном проходе конвоя, рассказал Лабабиди, который участвовал в переговорах. По его словам, представители России приезжали «только для координации действий по отступлению баз».

Камаль Лабабиди заявил, что российские военные покинули Дамаск и по суше отправились на авиабазу Хмеймим, откуда солдат на самолетах отправили в Россию. Financial Times получила видеозапись, на которой видно, как Дамаск покидает колонна из почти 100 машин с российскими флагами, среди них замечены бронемашины, тягачи, топливозаправщики и передвижные медицинские комплексы. Лабабиди отметил, что Россия не проводит эвакуацию с авиабазы Хмеймим, а только перебрасывает туда военных с других баз.

Как сообщил Лабабиди, Россия не собирается закрывать свое посольство в Дамаске, но неназванный российский чиновник сказал ему, что дипломатическая деятельность в Сирии будет сокращена. МИД России сообщил 15 декабря, что вывез из Сирии часть персонала своей дипломатической миссии в Дамаске, а также сотрудников дипмиссий Беларуси, КНДР и Абхазии. В МИД отметили, что посольство России в Дамаске продолжает работу.

Агентство Reuters сообщило 15 декабря со ссылкой на сирийских чиновников, что Россия отводит военных и тяжелую технику с линии фронта на севере Сирии, а также с постов в Алавитских горах, но не собирается покидать две свои главные базы в стране — авиабазу Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе. По данным Reuters, Россия отправляет в Москву некоторое оборудование и высокопоставленных офицеров армии Башара Асада. Российский источник агентства заявил, что переговоры с новыми руководителями Сирии продолжаются и Россия не выводит свои базы.

Ранее российские военные колонны уехали с базы в Камышлы в Курдистане на северо-востоке Сирии.

Численность российской группировки войск в Сирии на начало 2024 года оценивалась в 7,5 тысячи человек.

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