В Керченском проливе терпят бедствие два российских танкера

Обновление. В МЧС РФ сообщили «Интерфаксу», что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф. Среди основных версий крушения танкеров рассматривается ошибка экипажа в сложных метеоусловиях, сообщили в службах морского поиска и спасения. По данным МЧС, с танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. В экстренных службах заявили, что неизвестна судьба четырех моряков.

Грузовое судно «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа терпит бедствие в районе Керченского пролива и запросило помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России в аннексированном Крыму.

Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что утром 15 декабря поступило сообщение, что судно с мазутом «Волгонефть 212» с припиской в порту Петербурга терпит бедствие в восьми километрах перед Керченским проливом. На борту танкера находится около 4300 тонн мазута. К нему направлено спасательное судно.

Телеграм-канал Shot сообщил, что кроме «Волгонефти 212», в Керченском проливе терпит бедствие судно «Волгонефть 239». По информации телеграм-канала, «мощные волны пробили судна». В МЧС подтвердили, что танкер «Волгонефть 239» получил повреждение в Керченском проливе. На его борту находятся 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 15 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе 13 из них над акваторией Черного моря.