В Грузии на горнолыжном курорте нашли мертвыми 12 сотрудников ресторана

Полиция Грузии сообщила 14 декабря, что проводит расследование из-за гибели 12 человек, чьи тела нашли в ресторане на горнолыжном курорте в селе Гудаури.

Тела погибших — 11 иностранцев и одного гражданина Грузии — обнаружили в спальнях на втором этаже индийского ресторана, название которого не сообщается. Предполагается, что погибшие были работниками ресторана.

Полиция допустила, что люди погибли в результате несчастного случая, на телах погибших нет признаков насилия. Полиция отмечает, что в закрытом помещении рядом со спальнями работал генератор, его включили из-за отключения электричества.

Полиция начала расследование по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 116 Уголовного кодекса Грузии). В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная установить точную причину смерти людей.