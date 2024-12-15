В Чечне открылась первая аптека с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале 14 декабря, что в Грозном начала работу первая аптека сети Darba Pharmacy, где предусмотрено раздельное обслуживание мужчин и женщин. По словам Кадырова, скоро в Грозном откроют еще 15 аптек этой сети.

Глава Чечни отметил, что ранее по его поручению в Чечне начали выявлять аптеки, которые вели несертифицированную деятельность, из-за чего, по словам Кадырова, существовал риск продажи поддельных препаратов.

Как сообщает ЧГТРК «Грозный», по итогам проверки 53 аптеки закрыли из-за нарушений, в том числе из-за плохого хранения лекарств.

Глава Чечни также призвал закрыть салоны красоты с неподобающей для региона рекламой, в которой демонстрируются части тела. «Салоны красоты закидывают фотографии [на страницы соцсетей], где девушки-модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — заявил Кадыров (цитата по ТАСС).