Российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2 в Шанхае. Чемпионы получили 500 тысяч долларов

Команда Team Spirit, куда входят , стала чемпионом Perfect World Shanghai Major 2024 по шутеру Counter-Strike 2, сообщает Cybersport.ru

Матч за титул победителя между Team Spirit и европейской командой Faze Clan завершился со счетом 2:1.

Победители получили 500 тысяч долларов призовых, Faze Clan — 170 тысяч долларов. Всего в рамках турнира был разыгран призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.

По итогам турнира россиянин Данил Крышковец (donk) из Team Spirit получил звание самого ценного игрока (MVP). Он также стал самым молодым чемпионом мейджора — Крышковцу 17 лет.

Perfect World Shanghai Major 2024 проходил с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае. Это второй мейджор по Counter-Strike 2 в этом году после турнира в Копенгагене, который прошел в марте.

Team Spirit впервые вышла в финал мейджора. Кроме того, это второй клуб в истории, который выиграл The International (главный турнир по Dota 2) и мейджор по Counter-Strike 2. Раньше такое удавалось только украинской команде NAVI.