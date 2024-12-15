Российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2 в Шанхае. Чемпионы получили 500 тысяч долларов
Команда Team Spirit, куда входят киберспортсмены из России и Украины, стала чемпионом Perfect World Shanghai Major 2024 по шутеру Counter-Strike 2, сообщает Cybersport.ru
Матч за титул победителя мейджор-турнира между Team Spirit и европейской командой Faze Clan завершился со счетом 2:1.
Победители получили 500 тысяч долларов призовых, Faze Clan — 170 тысяч долларов. Всего в рамках турнира был разыгран призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.
По итогам турнира россиянин Данил Крышковец (donk) из Team Spirit получил звание самого ценного игрока (MVP). Он также стал самым молодым чемпионом мейджора — Крышковцу 17 лет.
Perfect World Shanghai Major 2024 проходил с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае. Это второй мейджор по Counter-Strike 2 в этом году после турнира в Копенгагене, который прошел в марте.
Team Spirit впервые вышла в финал мейджора. Кроме того, это второй клуб в истории, который выиграл The International (главный турнир по Dota 2) и мейджор по Counter-Strike 2. Раньше такое удавалось только украинской команде NAVI.