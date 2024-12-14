В поселке под Белгородом в результате атаки украинских беспилотников погиб девятилетний ребенок

В поселке Майский под Белгородом в результате атаки украинских беспилотников на жилой дом погиб девятилетний ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В доме также была мама со вторым ребенком — семимесячной девочкой; они получили ранения. Девочку с контузией доставили в областную больницу, а мать с травмой ноги и ушибом мягких тканей — в городскую больницу.

В доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль, добавил Гладков.

Кроме того, силы ПВО сбили над Белгородским районом еще несколько беспилотников. Один из них пробил кровлю и повредил остекление в доме в селе Репное. В Шебекино беспилотник нанес удар по многоквартирному дому, повреждены фасад и остекление, сообщил Гладков.