В Орловской области после атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза

Обновлено. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу, расположенную в районе поселка Стальной конь в Орловской области. Генштаб утверждает, что это один из самых крупных терминалов нефтепродуктов в регионе и часть российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии. По данным портала Neftegaz, база обслуживает магистральный нефтепровод «Дружба» и ранее уже подвергалась атакам.

В ночь на 14 декабря над регионами России были уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны России.

По 12 дронов были сбиты над Курской областью и Краснодарским краем, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской и один — над Азовским морем

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, над регионом были сбиты в общей сложности 11 украинских беспилотников. В результате атаки начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Спустя несколько часов он был потушен. Пострадавших, как утверждается, нет.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в станице Марьянской обломки одного из беспилотников упали на частный дом, повредив хозяйственные постройки и выбив окна. Пострадавших нет.

В Брянской области также нет пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз. О последствиях атаки в Курской области неизвестно.