Умер режиссер фильма «Гуд бай, Ленин!» Вольфганг Беккер, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

Беккеру было 70 лет. Его семья сообщила 13 декабря, что он умер после тяжелой болезни.

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Трагикомедия «Гуд бай, Ленин!», снятая в 2003 году, рассказывает историю берлинской семьи, жившей в ГДР, в которой мать надолго впала в кому, а очнулась уже после падения стены. Ее сын, не желая тревожить мать, которая не выходит из квартиры, не говорит ей про объединение Германии и создает для нее мир, в котором ГДР все еще существует: переодевается в ту же одежду, покупает ту же еду и даже снимает «выпуски новостей» из прошлого.

В фильме снялись немецкие актеры Даниэль Брюль и Катрин Засс и российская актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая девушку главного героя — медсестру, которая ухаживает за его матерью, пока она находилась в коме. Музыку к фильму написал композитор Ян Тирсен. «Гуд бай, Ленин!» получил множество национальных наград, а также был признан лучшим фильмом Евросоюза в 2004 году на кинопремии «Сезар».

Сам Беккер родился в Западной Германии и изучал кино в Берлине. Его студенческий фильм «Бабочки», в котором он экранизировал рассказа Иэна Макьюэна, получил студенческий «Оскар». В 1994 году Беккер стал соучредителем берлинской продюсерской компании X Filme Creative Pool вместе со своими друзьями — режиссерами Томом Тыквером и Дани Леви и продюсером Стефаном Арндтом. Премьера его первого полнометражного фильма «Бери от жизни все» (Das Leben ist eine Baustelle) состоялась на Берлинском кинофестивале, где он получил три награды.