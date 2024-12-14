Суд приговорил двух фигурантов за хищение при строительстве секретных бункеров Минобороны. В деле был третий обвиняемый, но он успел уйти на войну и пропал без вести

2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении при строительстве секретных бункеров Минобороны двум бывшим топ-менеджерам компании «М-Строй», пишет «Коммерсант».

Дмитрий Пипко, которого обвиняли в мошенничестве и растрате (часть 4 статьи 159 УК и часть 4 статьи 160 УК) получил семь лет колонии общего режима и штраф 1,5 миллиона рублей. Андрей Епифанцев, обвиненный в растрате (часть 4 статьи 160 УК), получил три года и штраф 500 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иск Минобороны о взыскании с фигурантов суммы в размере 1 миллиард 809 миллионов 612 тысяч рублей.

Изначально в деле, как выяснил «Коммерсант», было трое обвиняемых. Вместе с Пипко и Епифанцевым по делу проходил также бизнесмен Александр Андреев. Но в марте 2024 года суд вернул дело обвинению, поскольку один из фигурантов не получил копию обвинительного заключения. Дело вновь поступило в суд в мае, но уже без Андреева, который заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там, по данным «Коммерсанта», его штурмовая группа понесла большие потери, а сам Андреев пропал без вести.

Дело о хищении было возбуждено в ноябре 2020 года. Позже в нем появились эпизоды, касавшиеся объектов 9-го Центрального управления Минобороны. Как отмечает «Коммерсант», это одно из самых секретных подразделений военного ведомства, созданное в 1954 году на случай ядерной войны для боевых стартовых позиций, узлов правительственной и специальной связи, комплексов государственного управления и командных пунктов.

Обвинение запрашивало для Пипко 11 лет лишения свободы, а для Епифанцева шесть лет. Обвиняемые частично признали вину (в нецелевом расходовании средств), но утверждали, что деньги ушли на строительство других объектов. По их словам, это было сделано «из необходимости вовремя освоить выделенные лимиты», пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката.