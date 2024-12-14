МИД Украины потребовал извинений от ФИФА из-за карты без Крыма

Спикер МИД Украины Георгий Тихий и Украинская ассоциация футбола потребовали извинений от Международной федерации футбола (ФИФА) из-за карты, на которой Крым был указан частью России.

«Вы в порядке, ФИФА? Перерисовав международные границы во вчерашнем эфире, вы не только нарушили международное право, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и агрессии против Украины. Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений», — написал Тихий.

К ФИФА также обратилась Украинская ассоциация футбола. В письме в адрес генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрема и генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодора Теодоридиса говорится, что такая карта «абсолютно неприемлема» и «выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА».

Карта с обозначением стран, которые не могут пересечься в турнире, была показана 13 декабря во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.

Во время жеребьевки сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками станут победитель четвертьфинала Лиги наций (Франция или Хорватия), Исландия и Азербайджан. Россия от участия в турнирах УЕФА и ФИФА отстранена с февраля 2022 года.