Книжный магазин «Листва» в Петербурге объявил о закрытии. В нем проходили вечера «военкоров» и Z-авторов (и должна была пройти встреча со Стрелковым)
Книжный магазин «Листва» в Петербурге объявил о закрытии «на неопределенный срок» с 1 января 2025 года.
«Как опытные книжники, мы знаем тайны древних пророчеств и имеем полное право сказать: конец света близок. Поддаваясь его неведомой, но непреклонной силе, мы уходим из этого мира первыми», — говорится в объявлении.
Часть команды, как сказано там же, «отправляется в наш защищенный от ядерного удара бункер на территории ДНР», часть «захотела уйти в скит».
Книжный объявил распродажу под названием «Конец света» со скидкой 20% от стоимости на все ликвидируемые книги.
Магазин «Листва» входит в издательство «Черная сотня», которое поддержало войну в Украине и очень популярен среди ультраправых. Владеет магазином Дмитрий Бастраков, за 2021 год его выручка составила три миллиона рублей.
В «Листве» постоянно проходили встречи с российскими «военкорами», Z-авторами, лидерами донбасских сепаратистов, а в июле 2023 года должна была состояться встреча с бывшим министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным), однако перед этим в магазин пришла полиция. После ареста и осуждения Стрелкова встречу с его соратниками в «Листве» проводила его жена Мирослава Регинская.
Совладелица независимого петербургского книжного «Все свободны» Любовь Беляцкая рассказывала о противостоянии с «Листвой». По ее словам, в 2019 году, когда запускалась карта независимых книжных магазинов, «Листва» была там отмечена, но потом пропала из-за случайно ошибки — но их, по ее словам, «это очень сильно разозлило», после чего «Листва» призвала в своих каналах спрашивать у магазина «Все свободны», чей Крым.