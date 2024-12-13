Кадыров сообщил о присвоении главе Росгвардии Золотову звания Героя России. На сайте Кремля такого указа нет
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Виктору Золотову присвоено звание Героя России.
В своем телеграм-канале Кадыров опубликовал фотографию из Кремля, на которой они с Золотовым держатся за руки. У каждого из них на груди видны звезды Героев России, а у Кадырова также — орден «За заслуги перед Отечеством» (орден II степени Кадырову присвоили в феврале 2024 года, а звание Героя России — еще в 2004-м). В поздравительном посте глава Чечни называет Золотова своим «другом, наставником и старшим братом».
Накануне, 12 декабря, Владимир Путин провел в Кремле публичную церемонию вручения госнаград, в том числе званий Героя России — но ни Кадырова, ни Золотова на ней не было. Администрация президента РФ не сообщала о присвоении звания Героя России Золотова и не публиковала соответствующего указа Путина.
«Агентство» предполагает, что в Кремле могла пройти отдельная, закрытая церемония награждения для Золотова и Кадырова. Судя по фото, директор Росгвардии и глава Чечни получили свои награды в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, где обычно Путин проводит переговоры, пишет издание.