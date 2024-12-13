Google Play запрещает монетизацию для приложений из России

Google Play с 26 декабря приостанавливает на неопределенный срок проведение платежей разработчикам приложений с банковскими счетами в России. Соответствующее уведомление магазин приложений для Android направил российским продавцам, сообщает Habr, публикуя копию письма.

«Начиная с 26 декабря 2024 года мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи», — говорится в письме.

Завершить расчеты с разработчиками приложений из России за ранее сделанные покупки Google Play собирается до 15 января.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Google отключил показ рекламы в России, а позже прекратил монетизацию просмотров на ютьюбе для российских пользователей.