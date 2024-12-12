Яшин, Навальная и Кара-Мурза объявили о проведении нового марша оппозиции в Берлине 1 марта под лозунгом «Путин, хватит убивать»

Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза объявили о проведении нового марша российской оппозиции в Берлине 1 марта и призвали к объединению всех антивоенных и демократических сил.

Совместное обращение опубликовано в телеграм-канале Ильи Яшина. «В феврале 2025 года нас ждут три трагические даты: 10 лет с того дня, когда был расстрелян Борис Немцов, 3 года с начала войны и полномасштабного военного вторжения в Украину, год со дня убийства Алексея Навального. За всеми этими событиями стоит фигура Владимира Путина», — говорится в обращении.

Лидеры оппозиции предложили выйти на марш под основным лозунгом: «Путин, хватит убивать». «Путин — убийца. Человеческие жизни стали топливом для его безумных амбиций. На его совести десятки тысяч смертей невинных людей. Об этом надо говорить вслух. Об этом надо говорить громко. Не пытаться договориться о чем-то с террористом и убийцей, а называть его так, как он заслуживает», — пишет Яшин.

Яшин, Навальная и Кара-Мурза также обращаются «ко всем антивоенным и демократическим объединениям россиян» с призывом «объединить усилия и совместно организовать марш 1 марта в Берлине и по всему миру».

Первый марш оппозиции в Берлине, организованный совместно Яшиным, Навальной и Кара-Мурзой, прошел 17 ноября. Он собрал несколько тысяч участников. Марш завершился у посольства России, где с короткими речами выступили все трое организаторов.

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