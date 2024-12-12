Украинские СМИ: в Подмосковье убит разработчик ракет Х-69 Михаил Шатский

Многочисленные украинские СМИ, в том числе «Суспiльне», «РБК-Украина» и УНИАН, сообщили 12 декабря, что, по данным источников, убит заместитель генерального конструктора, глава отдела программного обеспечения конструкторского бюро Михаил Шатский.

По информации источников СМИ в спецслужбах и Силах обороны Украины, Шатский убит в Кузьминском лесопарке возле города Котельники в Московской области. «Это была спецоперация Главного управления разведки министерства обороны Украины», — пишет «Украинская правда».

Первым об убийстве Шатского утром 12 декабря сообщил журналист Александр Невзоров в телеграм-канале. Он опубликовал две фотографии убитого мужчины, который внешне похож на Шатского (фото и видео с ним доступны в открытых источниках, 1, 2 и 3). Невзоров также опубликовал посты московских телеграм-каналов, которые сообщили 10 декабря, что в Котельниках в районе Кузьминского лесопарка застрелен мужчина.

«Важные истории» геолоцировали место съемки видеороликов, появившихся в телеграм-каналах, и установили, что оно расположено в 10 минутах ходьбы от дома Шатского в Котельниках (его адрес известен из данных утечек).

Авторы программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» сообщили в ночь на 11 декабря, что очевидцы «отчетливо услышали звуки пистолетной стрельбы» возле Кузьминского лесопарка около 21:00 10 декабря. Корреспондент программы сообщил, что очевидцы говорили о «некоем пострадавшем, который лежит без движения в лесу и не подает признаков жизни». Прибывшие полицейские, по данным «Вестей», не нашли тела пострадавшего. Корреспондент добавил, что за «безвинно убиенного в лесу человека» могли принять «подозрительный предмет гардероба» — темную куртку, лежащую на снегу.

На сайте конструкторского бюро «Марс» сказано, что Михаил Шатский «участвовал в создании систем управления для 11 космических аппаратов». На сайте Московского авиационного института (МАИ) , что он преподавал на кафедре 705Б «Бортовая автоматика беспилотных космических и атмосферных летательных аппаратов».

Как отметили Александр Невзоров и украинские СМИ, Михаил Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69, его называли «главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические российские аппараты».

Источники украинских СМИ в одинаковых формулировках сообщили, что «каждое лицо, которое так или иначе причастно к развитию российского ВПК и таким образом поддерживает российскую агрессию против Украины, — законная цель для Сил обороны Украины».

Следственный комитет и прокуратура Московской области не комментировали сообщения об убийстве Михаила Шатского.