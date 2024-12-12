У бывших сотрудников управления делами президента РФ изъяли более миллиарда рублей и недвижимость возле «ближней дачи» Сталина

Санкт-Петербургский городской суд признал законным решение о взыскании с нескольких бывших сотрудников управления делами президента (УДП) России и ряда физических и юридических лиц более 1,3 миллиарда рублей, 14 квартир и 118 нежилых помещений в Москве. Решение об изъятии денег и недвижимости 11 декабря подтвердила судья Марианна Шумских, сообщил «Коммерсант» в номере от 12 декабря.

С иском против бывших чиновников и связанных с ними бизнесменов в конце 2023 года в суд обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Он потребовал обратить в доход государства 1 304 919 000 рублей и тысячи квадратных метров жилой и нежилой недвижимости в домах на Староволынской улице возле Иосифа Сталина.

Иск был подан в Петроградский районный суд Петербурга по месту регистрации одного из ответчиков, 75-летнего бывшего заместителя главы УДП Ивана Малюшина. Помимо него ответчиками проходили 15 физических лиц, в том числе бывший первый заместитель главы УДП Сергей Ковалев, и пять юридических лиц. Само управление делами президента привлекли к разбирательству в качестве третьего лица. Петроградский суд Петербурга удовлетворил иск в конце 2023 года.

Генпрокуратура подала иск из-за того, что на месте недостроенной больницы № 1 Медцентра УДП возвели элитное жилье, а при распределении квартир часть недвижимости вывели из государственной доли. Прокуроры обнаружили в действиях чиновников управделами президента коррупционные нарушения. По данным ведомства, Ковалев и Малюшин подписали протоколы распределения площадей между государством и инвесторами — и передали часть квартир, офисов и машино-мест своим родственникам. Затем большинство из этих объектов недвижимости продали, а за близкими чиновников осталась всего одна квартира. При этом прокуратура потребовала признать ничтожными договоры с инвесторами, которые остались владельцами недвижимости.

Представитель ответчиков-соинвесторов Евгений Матлахов сообщил «Коммерсанту», что Санкт-Петербургский горсуд при рассмотрении апелляции принял отказ прокуратуры от иска к одному из ключевых фигурантов дела, при этом оставив претензии к лицам, которые «никак не причастны к строительству ЖК». По его словам, суд также оставил без рассмотрения жалобы собственников, которые покупали квартиры в ЖК по объявлениям. Суд аргументировал это тем, что их права никак не затрагиваются, но у них также изымают жилье, заявил Матлахов.

Второй представитель ответчиков Марина Ярош заявила, что прокуратура не привела доказательств, что ответчики совершили коррупционные действия при распределении квартир.

Защитники собираются обратиться в кассационную инстанцию, считая, что решения судов, как и позиция прокуратуры, «противоречат позиции Конституционного суда России».

В Тверской суд Москвы в ноябре поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя руководителя управления делами президента РФ Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, чиновник передал в аренду земельный участок, принадлежащий управделами президента, чем причинил бюджету ущерб на 100 миллионов рублей.