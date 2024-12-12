Telegram заблокировал больше 15 миллионов каналов и групп в 2024 году

Мессенджер Telegram опубликовал статистику по заблокированным каналам в 2024 году. Из нее следует, что в нынешнем году были заблокированы 15,3 миллиона групп и каналов.

Почти 702 тысячи заблокированных каналов содержали материалы о сексуализированном насилии над детьми, еще 129 тысяч получили блокировку из-за связи с терроризмом.

В сообщении отмечается, что с 2022 года было удалено более 100 миллионов единиц контента террористической направленности.

В конце августа в Париже задержали основателя Telegram Павла Дурова. Его обвиняют в нескольких преступлениях, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов. Спустя пять дней Павла Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро и обязательство о явке в полицейский участок два раза в неделю. Выезжать за пределы Франции ему запрещено.

По информации французских СМИ, после задержания Дурова мессенджер начал сотрудничать с разными странами, предоставляя информацию по запросам их правоохранительных органов.

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