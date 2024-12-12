Режиссер Сарик Андреасян и телепродюсер Николай Картозия подали друг на друга иски о защите чести и достоинства

Режиссер Сарик Андреасян подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к телепродюсеру Николаю Картозии. Соответствующая карточка дела появилась в базе Пресненского районного суда Москвы.

Иск был зарегистрирован 10 декабря.

В свою очередь Картозия подал в тот же суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Андреасяну. Его иск зарегистрирован 12 декабря, ответчиком также указан «ИП Мафаген Оксана Зауровна».

«Московский комсомолец» писал, что претензии Андреасяна связаны с высказываниями Картозии о работах режиссера. Газета утверждает, что Картозия писал (где — не уточняется): «Его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам». По данным «МК», «это лишь один из самых мягких эпитетов», которые Картозия якобы использовал, говоря о творчестве Андреасяна.

Картозия вскоре заявил, что иск Андреасяна связан с его рецензией на фильм «Евгений Онегин». «Сарик, я тоже подал на тебя в суд. Изучай иск и не скучай», — написал продюсер.

В апреле 2024 года Картозия в своем телеграм-канале опубликовал пост с заголовком: «Королевство полной ***** [фигни]». В нем, в частности, говорится, что Андреасян «умудряется написать сценарий и снять все под ключ за четыре месяца» и «отлично делает киношашлык». В ответ Андреасян заявил, что Картозия «делал мусор», и обвинил продюсера в воровстве денег, выделяемых на сериалы.