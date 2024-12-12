Госдума разрешила вносить в список «экстремистов и террористов» осужденных за «фейки» про армию

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, расширяющий основания для включения физических лиц в перечень «экстремистов и террористов», который ведет Росфинмониторинг. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект подготовило правительство России.

Теперь в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму, могут внести подозреваемых и осужденных за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытках и нанесении тяжких телесных повреждений, хулигантстве, если эти действия совершены из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.

Кроме того, основанием для включения в перечень Росфинмонитринга может стать публичное распространение фейков о российской армии и дискредитации ВС России.

В настоящее время в реестр Росфинмониторинга вносят тех, кто обвиняется по делам об экстремистской и террористической деятельности. Попадание в этот список подразумевает арест всех счетов, а также ограничения на распоряжение имуществом.

Законопроект правительства критиковали юристы. В частности, юрист Станислав Селезнев говорил «Коммерсанту», что это может стать для правоохранительных органов «удобным инструментом давления на подследственных».

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