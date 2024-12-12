«Би-би-си»: до конца 2024 года в России должны были произвести более 20 самолетов Superjet 100, но построили только семь

С начала войны в Украине в феврале 2022 года в России построили семь пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и два опытных самолета Ил-96-400М и Ил-114, хотя программа развития авиаотрасли предполагала производство 108 самолетов, подсчитала «Русская служба Би-би-си».

Журналисты использовали для подсчетов неофициальные реестры, агрегаторы и сообщения в СМИ (официальный реестр самолетов в парках российских перевозчиков Росавиация скрыла в июне 2024 года).

Планы строительства новых самолетов содержатся в комплексной программе развития авиаотрасли, утвержденной правительством в июне 2022 года и рассчитанной до 2030 года. Она предполагала, что к концу 2022 года должно быть выпущено 14 малоразмерных самолетов Л-410, в 2023-м — 25 (включая два Superjet), до конца 2024 года — 69 (из них 20 Superjet). Всего до 2030 года планировалось построить 1036 самолетов, включая 142 Superjet.

Программу как минимум дважды корректировали, сдвигая сроки, а в августе 2024 года «Коммерсант» сообщил, что в ходе аудита была дана рекомендация «пересмотреть количественные показатели». Источники издания говорили, что речь может пойти о создании новой стратегии вместо корректировки прежней.

По словам источника «Русской службы Би-би-си» в российской авиаотрасли, программа была просто «заглушкой» для «успокоения правительственных нервов». «Из тех, кто его [этот план] делал, никто его не рассматривал как непосредственно руководство для работы. То есть, может быть, где-то там наверху на него смотрели и считали, что этот план пойдет по плану и до 2030 года будут построены тысячи самолетов, но по факту это всего лишь была такая имитация активности для того, чтобы просто ее обозначить», — говорит он.

В итоге, семь Superjet 100, произведенные после начала полномасштабной войны в Украине, были достроены «из довоенного задела», пишет «Русская служба Би-би-си», а еще два новых самолета, Ил-96-400М и Ил-114, используются для испытаний. Число построенных Л-410 (это чешский самолет, который собирали на Уральском заводе гражданской авиации) точно неизвестно, но в последней редакции комплексной программы, отмечает «Би-би-си», его заменили на российско-белорусский проект регионального самолета ЛМС-192 «Освей», «который существует лишь в виде компьютерной графики».

Как отмечает «Би-би-си», в 2019 году в России было выпущено 11 авиалайнеров, в 2020-м — 12, в 2021-м — 13, включая один опытный МС-21.

«Не так много, чтобы конкурировать с крупнейшими мировыми производителями, но достаточно, чтобы поддерживать и развивать собственную авиастроительную промышленность», — пишут журналисты.