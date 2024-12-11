В России выпустили первые школьные пособия по искусственному интеллекту

Издательство «Просвещение» подготовило первые в России учебные пособия «Искусственный интеллект», они предназначены для внеурочных занятий для 5-9 классов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу издательства.

Учебники соответствуют федеральной рабочей программе «Искусственный интеллект» по внеурочной деятельности, заявили в издательстве.

«Учебные пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни и почему он является не угрозой, а помощником для людей», — отметили в пресс-службе.

В учебниках содержится актуальная информация о том, как работает ИИ, как с ним взаимодействуют специалисты и в каких сферах он применяется.

В подготовке пособия участвовали разработчики технологий ИИ из «Сбера», «Яндекса», Т-банка, МТС, «Газпромнефти» и других компаний.

Учебник также содержит цифровое дополнение, в которое интегрированы сервисы генеративного искусственного интеллекта GigaChat и Kandinsky. Это, как утверждается, позволит школьникам научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей.

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