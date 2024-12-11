В Красноярске из окна офиса СК выпал человек. По данным местных изданий, это был бывший чиновник, которого привезли на допрос

В Красноярске человек погиб, выпав из окна офиса местного управления Следственного комитета России, сообщает Ngs.ru.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На записях видно, что человек выпал из окна 11-го этажа офисного здания. Как утверждается, речь идет о здании на улице Республики, 51.

Ngs.ru отмечает, что весь 11-й этаж этого здания занимает Второе управление по расследованию особо важных дел (против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

В пресс-службе ведомства сообщили журналистам, что «проводится проверка по факту гибели фигуранта по уголовному делу».

Погибший — бывший глава городского управления зеленого строительства Александр Лапин, утверждает местное издание «Проспект мира» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, Лапина доставили в СК для проведения следственных действий по делу о посредничестве во взятке, которое возбудили в октябре 2024 года.

Kras Mash сообщает, что Лапина допрашивали по уголовному делу бывшего первого замглавы Красноярска Алексея Давыдова, арестованного за посредничество при даче взятки. По информации телеграм-канала, перед падением Лапин отпросился в туалет.

Собеседник «Проспекта мира» заявил, что погибший чиновник проходил фигурантом по другому делу, но не уточнил, по какому именно.