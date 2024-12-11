Сирийские боевики разрушили и сожгли мавзолей отца Башара Асада

Сирийские исламистские боевики, захватившие власть в стране, разрушили гробницу бывшего президента Хафеза Асада, отца свергнутого Башара Асада, в Кардахе на северо-западе провинции Латакия, пишет BBC News.

В соцсетях публикуют видео, на котором вооруженные люди скандируют лозунги на фоне пожара (BBC News верифицировало кадры). В видео, снятом AFP, заметно, что часть мавзолея горит, а гробница Хафеза сожжена и разрушена.

В этой же гробнице, находящейся в родном городе династии Асадов, был похоронен Басиль Асад — старший брат Башара Асада, который должен был унаследовать власть от отца, но погиб в автокатастрофе в 1994 году.

Хафез Асад правил страной почти 30 лет — с 1971 до 2000 года. Затем президентом стал его сын Башар Асад, пробывший у власти почти 25 лет. В процессе захвата власти исламистскими боевиками статуи и плакаты с изображением его и его сына Башара Асада были снесены по всей стране.