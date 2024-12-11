Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp, Facebook и Instagram

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Meta — WhatsApp, Facebook, Instagram и Threads.

По данным сайта сбой.рф проблемы наблюдаются также в работе онлайн-кинотеатров «Иви» и «Кинопоиск». Также на сбой жалуются пользователи мессенджера Viber и платформы «Дзен». Похожие данные приводит и сервис Downdetector.su, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений.

Жалобы на работу WhatsApp поступают из разных регионов России, на работу Facebook — также из Польши, Молдовы, США, Нидерландов, Германии. Сбои в работе Instagram отмечаются, помимо регионов России, в Беларуси и Казахстане, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.