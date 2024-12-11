Глава ДНР заявил, что ВСУ атаковали Енакиево дальнобойным оружием. Объявлена эвакуация местных жителей

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные атаковали окраины города , использовав «дальнобойное высокоточное вооружение». Об этом Пушилин заявил вечером 10 декабря, комментируя итоги дня.

«Для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки. Жертв удалось избежать», — сообщил Пушилин.

Эвакуация проводится из микрорайона ДСК, сообщил назначенный Россией глава Енакиево Сергей Божик. В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, Божик заявил, что все желающие жители «будут вывезены в безопасное теплое место, где организовано питание и все остальное».

Из-за того, что на видеозаписи Божика слышно, как раздаются взрывы, российские и украинские издания предположили, что в городе поражен склад боеприпасов. Мониторинговые паблики сообщили, что ВСУ обстреляли Енакиево из реактивных систем залпового огня HIMARS. Зафиксировано попадание четырех снарядов, сообщил РИА Новости замглавы Енакиево Александр Деменков 11 декабря.