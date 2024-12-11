Глава ДНР заявил, что ВСУ атаковали Енакиево дальнобойным оружием. Объявлена эвакуация местных жителей
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные атаковали окраины города Енакиево, использовав «дальнобойное высокоточное вооружение». Об этом Пушилин заявил вечером 10 декабря, комментируя итоги дня.
«Для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки. Жертв удалось избежать», — сообщил Пушилин.
Эвакуация проводится из микрорайона ДСК, сообщил назначенный Россией глава Енакиево Сергей Божик. В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, Божик заявил, что все желающие жители «будут вывезены в безопасное теплое место, где организовано питание и все остальное».
Из-за того, что на видеозаписи Божика слышно, как раздаются взрывы, российские и украинские издания предположили, что в городе поражен склад боеприпасов. Мониторинговые паблики сообщили, что ВСУ обстреляли Енакиево из реактивных систем залпового огня HIMARS. Зафиксировано попадание четырех снарядов, сообщил РИА Новости замглавы Енакиево Александр Деменков 11 декабря.