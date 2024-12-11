Дмитрий Муратов сфотографировался у здания ТАСС с распечаткой новости ТАСС о том, что он покинул Россию

Бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов опубликовал свою фотографию на фоне здания агентства ТАСС в Москве на Тверском бульваре.

В руках у Муратова — лист бумаги с заголовком новости о том, что он покинул Россию и его фотографией. Его фото опубликовала сама «Новая газета», а также бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

О том, что Муратов уехал за границу, ТАСС сообщил утром 11 декабря со ссылкой на правоохранительные органы. Агентство утверждало, что Муратов покинул Россию после допроса по уголовному делу журналиста Кирилла Мартынова, который был его заместителем, а сейчас занимает должность главного редактора «Новой газеты Европа». По данным ТАСС, Муратова допросили в пятницу, 6 декабря, после чего он уехал за границу.

Комментируя это сообщение, Муратов заявил, что выражает соболезнование коллегам, «которые вынуждены пользоваться информационными помойками».