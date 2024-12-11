Байден утвердил секретный меморандум о национальной безопасности для администрации Трампа. Он касается подхода США к отношениям России, Ирана, Китая и КНДР

Президент США Джо Байден одобрил новый меморандум о национальной безопасности, который должен стать дорожной картой для приходящей администрации в вопросах противостояния растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией, заявили в Белом доме.

Документ в администрации Байдена начали разрабатывать еще летом, пишут ABC News, Accosiated Press и The Washington Post. По словам двух чиновников администрации, он был разработан как руководство, которое может помочь новой администрации с первого дня определить подход в вопросах отношений с основными противниками США.

Меморандум включает четыре общие рекомендации: улучшение межведомственного сотрудничества правительства США, ускорение обмена информацией с союзниками о действиях противников Америки, калибровка использования санкций и других экономических инструментов и укрепление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием противников.

В документе, по словам чиновников, отмечается, что Москва, попав в изоляцию из-за вторжения в Украину, обратилась к Ирану за беспилотниками и ракетами, к Северной Корее — за военными и артиллерией, а Китай поддержал Россию компонентами двойного назначения для военной промышленности.

В ответ Россия, как утверждается, отправила в Иран истребители и помогла ему с ПВО, Северной Корее предоставила топливо и финансирование, а Китай получил доступ к российским технологиям в ходе совместной работы над углублением военно-технического сотрудничества.

Источники как в уходящей, так и в приходящей администрации США говорят, что стремились координировать свои действия по вопросам национальной безопасности в переходный период — несмотря на то, что взгляды Байдена и Трампа во многом резко расходятся. По словам одного из собеседников, меморандум Байдена «не пытается загнать администрацию Трампа в рамки» или склонить ее к тому или иному варианту политики.

Опубликован этот меморандум не будет из-за конфиденциальности некоторых его выводов, говорят чиновники.

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