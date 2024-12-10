Жителя Красноярского края приговорили к трем годам колонии за порчу плакатов с рекламой службы по контракту и конфисковали его велосипед

Железногорский городской суд Красноярского края приговорил к трем года колонии 39-летнего местного жителя Владимира (фамилия не называется) по делу о «дискредитации» российской армии (часть 2 статьи 280.3 УК РФ). Об этом сообщает NGS24.ru со ссылкой на источник, знакомый с делом. Его признали виновным в порче 13 баннеров, которые рекламировали службу по контракту. Прокурор запрашивал для подсудимого четыре года колонии.

Как пишет NGS24.ru, Владимир в июне 2024 года ехал по городу на велосипеде, увидел баннер и порезал его ключами. Затем в течение двух часов он испортил еще 12 баннеров. В августе его задержали.

По версии следствия, Владимир «умышленно и целенаправленно» уничтожил 13 плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту. В сообщении СК отмечалось, что на баннерах была изображена символика ВС России в виде геральдического знака и эмблемы, российский флаг и георгиевская лента. Ущерб от действий обвиняемого следствие оценило в 30 тысяч рублей.

Владимир признал вину и полностью возместил ущерб. Он рассказывал, что мать воспитывала его одна и научила, что «ценнее человеческой жизни нет ничего». Когда началась война в Украине, рассказал он, в его жизни «начались проблемы», труднее стало устроиться на работу, во многих местах требовали, чтобы он сначала отслужил или хотя бы имел армейский опыт.

«Кроме того, я не хотел идти на , так как понимал, что меня заставят убивать людей, присяга и так далее. Несколько моих знакомых погибло на СВО, я их хорошо знал лично, для меня это был шок. Я боялся, что меня заставят идти на [спецоперацию], я не хотел, так как воспитан по-другому, и не смогу кого-то убить. Последней каплей стали аресты генералитета МО РФ за массовую коррупцию в 2024 году. Я смотрел об этом в интернете, на новостных сайтах, а также в телеграм-каналах российских военкоров. В конце концов, я не выдержал и спонтанно захотел выразить этому протест», — говорил обвиняемый.

Суд также постановил конфисковать велосипед, как «орудие совершения преступления».