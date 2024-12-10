Заместитель Лаврова допустил проведение нового обмена заключенными с Западом после инаугурации Трампа

Кремль «определенно будет готов рассмотреть» еще один обмен заключенными между Россией и Западом, «особенно в начале работы следующей администрации США». Об этом в интервью NBC News заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что подобные сделки требуют «многоэтапного или многошагового подхода с обеих сторон», и пока он «не хочет ничего предвосхищать». Рябков добавил, что новая сделка станет «здоровым шагом вперед» и поможет улучшить отношения между Россией и США.

1 августа в Анкаре прошел масштабный обмен заключенными между Россией и западными странами. Россия передала Германии и США их граждан, а также российских заключенных, осужденных по политическим статьям. Взамен страны Запада передали России восьмерых граждан РФ, осужденных за такие преступления, как убийство, шпионаж и взлом компьютерных сетей.

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