Главой временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Его называют близким соратником лидера сирийских исламистов

Мухаммед аль-Башир заявил, что назначен главой временного правительства Сирии, сообщает «Аль-Арабия» 10 декабря. Он будет занимать этот пост до 1 марта 2025 года.

Мухаммед аль-Башир с января 2024 года возглавлял Сирийское правительство спасения, которое в Идлибе сформировала исламистская коалиция . Его называют близким соратником лидера группировки Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа).

О том, что Мухаммед аль-Башир будет формировать временное правительство Сирии, 9 декабря сообщил телеканал «Аль-Джазира». После этого премьер-министр свергнутого президента Сирии Башара Асада, Мухаммад Гази аль-Джалали, заявил, что согласен передать власть Сирийскому правительству спасения, базирующемуся в Идлибе.

В Сирии 8 декабря пал режим Башара Асада, находившегося у власти 24 года. Асад ушел с поста президента и бежал после того, как сирийские вооруженные группировки в ходе стремительного наступления заняли Дамаск и другие крупные города страны. Асад вместе с семьей уехал в Россию, президент РФ Владимир Путин предоставил им убежище.

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