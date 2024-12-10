Беспилотник атаковал машину экспертов МАГАТЭ возле Запорожской АЭС. Зеленский назвал дрон российским

Служебный автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся 10 декабря атаке беспилотника в Запорожской области, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, это произошло на дороге, ведущей к Запорожской АЭС, по завершении очередной ротации команды наблюдателей МАГАТЭ. Машина была атакована дроном на территории, контролируемой Украиной, и получила серьезные повреждения. Сотрудники МАГАТЭ не пострадали.

Гросси не уточнил, какой из сторон российско-украинского конфликта был запущен беспилотник. Он осудил как «неприемлемое» нападение на сотрудников МАГАТЭ, опубликовав кадры с поврежденным автомобилем.

Инцидент с автомобилем МАГАТЭ прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что беспилотник был российским.

На дороге в Запорожской области — регионе, где Россия продолжает незаконно удерживать захваченную ею атомную электростанцию, — российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, задачей которого является обеспечение ядерной безопасности во всем мире. Удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно.

Российская сторона не давала комментариев по поводу инцидента возле Запорожской АЭС.

Российские войска оккупировали Запорожскую АЭС в марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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