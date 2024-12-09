Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора»

Российский актер Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус» 2025 года.

Борисов претендует на награду «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера. Вместе с ним в номинации представлены Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

На награду «Лучшая женская роль второго плана» претендуют Селена Гомес («Эмилия Перес»), Ариана Гранде («Злая»), Фелисити Джонс («Бруталист»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Изабелла Росселлини («Конклав») и Зои Салдана («Эмилия Перес»).

В номинации «Лучший фильм (драма)» представлены картины «Бруталист», «Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Мальчишки из „Никеля“», «5 сентября», а в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» — «Анора», «Претенденты», «Эмилия Перес», «Настоящая боль», «Субстанция» и «Злая».

На звание лучшего сериала в категории «драма» выдвинуты «День шакала», «Дипломатка», «Мистер и миссис Смит», «Cёгун», «Медленные лошади» и «Игра в кальмара», а в категории «комедия или мюзикл» — «Начальная школа „Эбботт“», «Медведь», «Джентльмены», «Хитрости», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании».

В категории «Лучший мультфильм» представлены «Течение», «Головоломка 2», «Мемуары улитки», «Моана 2», «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» и «Дикий робот».

За награду лучшему актеру в категории «драма» будут соревноваться Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Никому не известный»), Дэниел Крейг («Квир»), Колман Доминго («Синг Синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастиан Стэн («Ученик»), а в категории «комедия или мюзикл» — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»), Хью Грант («Еретик»), Гэбриел ЛаБелль («Шоу субботним вечером»), Джесси Племонс («Виды доброты»), Глен Пауэлл («Я не киллер») и Себастиан Стэн («Другой человек»).

В номинации «Лучшая актриса» в категории «драма» выдвинуты Памела Андерсон («Шоугерл»), Анджелина Джоли («Мария»), Николь Кидман («Плохая девчонка»), Тильда Суинтон («Комната по соседству»), Фернанда Торрес («Я все еще здесь») и Кейт Уинслет («Великая»), а в категории «комедия и мюзикл» — Эми Адамс («Ночная сучка»), Синтия Эриво («Злая»), Карла Гаскон («Эмилия Перес»), Майки Мэдисон («Анора»), Деми Мур («Субстанция») и Зендея («Претенденты»).

82-я церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет в Лос-Анджелесе 5 января 2025 года.

В мае 2024 года фильм «Анора» был удостоен Золотой пальмовой ветви 77-го Каннского кинофестиваля.

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