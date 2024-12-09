«Русская служба Би-би-си»: в Сирии за девять лет погибли 543 российских военных и наемника

«Русская служба Би-би-си» установила, что с 2015-го по 2024 год в ходе российской операции в Сирии погибли как минимум 543 российских военных и наемника ЧВК.

Журналисты выяснили имена всех кадровых российских военных на основе публикаций в СМИ и соцсетях, а также данных с кладбищ и военных мемориалов.

Имена 346 бойцов частной военной компании Евгения Пригожина, погибших в Сирии, удалось подтвердить на основе открытых источников и внутренних документов компании, которые журналисты разных изданий получили после утечек, произошедших в 2016-2022 годах.

Среди россиян, погибших в Сирии, оказались спецназовцы сил специальных операций и ФСБ, разведчики ГРУ и военные летчики, отметило издание.

«Русская служба Би-би-си» указывает, что реальные потери российской стороны в Сирии могут быть выше.

Министерство обороны РФ сообщило весной 2019 года, что в Сирии погибли 116 российских военных. Это последнее заявление российской стороны о количестве погибших в Сирии.

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