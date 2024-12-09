ФСБ заявила о раскрытии сети «колл-центров», работавших в интересах бывшего министра обороны Грузии. Потерпевшими считаются 100 тысяч человек в 50 странах

ФСБ заявила, что пресекла деятельность международной сети «колл-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили.

В спецслужбе утверждают, что «колл-центры» входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством под видом совершения инвестиционных сделок. Потерпевшими стали около 100 тысяч человек в 50 странах — в их числе граждане стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии, заявили в ФСБ. Доходы «колл-центров» достигали одного миллиона долларов в день, утверждает спецслужба.

Задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов «колл-центров», говорится в сообщении спецслужбы. Возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества (210 УК), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и ложном сообщении о терроризме (часть 3 статьи 207 УК).

Кроме того, ФСБ отдельно заявила, что установила руководителей функционирующих на территории России «колл-центров»: это гражданин Израиля и Украины Я.Д. Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва. Кесельман задержан, Тодва объявлен в розыск. В ФСБ утверждают, что в 2022 году они по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

Давид Казерашвили занимал пост министра обороны Грузии с 2006 по 2008 годы. Затем его обвинили в коррупционных преступлениях, а также в превышении полномочий в деле о разгоне акции протеста 2007 года и в сентябре 2021 года приговорили к пяти годам лишения свободы. Сам он покинул страну еще в 2012 году при смене власти (тогда на парламентских выборах победила «Грузинская мечта») и утверждал, что это было «своеобразное требование нового правительства». Казерашвили владеет контрольным пакетом акций грузинского телеканала «Формула», и, как утверждает ФСБ, «скрывается в Лондоне». В России Казерашвили ранее был объявлен в розыск по делу о военных преступлениях в Южной Осетии во время войны 2008 года, а в ноябре 2024 года его переобъявили в розыск по делу об особо крупном мошенничестве.