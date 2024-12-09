Бастрыкин рассказал, что бывший вице-губернатор ЯНАО, обвиняемый в коррупции, получил взятку бассейном за семь миллионов

Бывший вице-губернатор ЯНАО Андрей Воронов, которого обвиняют в коррупционном преступлении, получил взятку в 2020 году в виде установки бассейна за семь миллионов рублей, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По версии следствия, взятку Воронов получил за «общее покровительство» коммерческой компании, претендовавшей на государственные контракты. Представители компании взамен провели строительно-монтажные работы по установке бассейна в принадлежащем Воронову жилом доме.

В даче взятки впоследствии обвинили троих фигурантов: исполнительного директора компании «Проектстройсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского.

Андрей Воронов занимал пост заместителя губернатора ЯНАО с 2018 года, а в октябре 2020 года стал главой Нового Уренгоя. 28 июня Воронов объявил о своей отставке, а в начале июля стало известно о его задержании и аресте по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В августе Воронов заявил, что хочет отправиться на войну, а в ноябре адвокат Воронова сообщил, что его подзащитный подал заявление в пункт отбора на контрактную службу.