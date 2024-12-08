США нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии

Американская авиация нанесла 8 декабря несколько десятков ударов по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии, чтобы не позволить террористам вновь заявить о себе в стране после падения режима Башара Асада. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

Он охарактеризовал падение режима Асада как «основополагающий акт справедливости». «Наконец-то режим Асада пал. Этот режим жестоко обращался, пытал и убивал сотни тысяч невинных сирийцев, — сказал Байден. — Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны».

Президент заверил, что Белый дом будет взаимодействовать со всеми сирийскими группами в процессе перехода власти. Он также пообещал поддержать соседние страны, включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если в переходный период для них возникнет какая-либо угроза со стороны Сирии.

«Мы ясно понимаем, что ИГИЛ попытается воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свои возможности. Мы этого не допустим. Только сегодня наши вооруженные силы провели дюжину точечных авиаударов по территории Сирии, нацеленных на лагеря ИГИЛ», — добавил Байден.

В Центральном командовании США в свою очередь рассказали, что в воскресенье атаковали более чем 75 целей ИГИЛ в Сирии. В авиаударах были задействованы бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10.

Ранее 8 декабря на фоне падения режима Башара Асада, как писали СМИ, армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по складам с оружием на юге Сирии и в Дамаске. Израильские ВВС пошли на это из опасений, что сирийские группировки захватят оружие. Источники Reuters сообщили, что Израиль нанес авиаудары штаб-квартире таможни и военной разведки, а также исследовательскому центру в Дамаске, который, как предполагается, использует Иран для разработки дальнобойных ракет.

Читайте также

В Сирии свергли Башара Асада. Источники Reuters утверждают, что он «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе, ТАСС — что он прилетел в Россию Главное

Читайте также

В Сирии свергли Башара Асада. Источники Reuters утверждают, что он «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе, ТАСС — что он прилетел в Россию Главное