«Аль-Арабия»: в Дамаске разгромили посольстве Ирана. Ирак эвакуировал своих дипломатов

В здание посольства Ирана в Дамаске проникли вооруженные люди, сообщает телеканал «Аль-Арабия». На кадрах, публикуемых телеканалом, можно увидеть разбитые окна, разбросанные бумаги и сорванные портреты убитых иранского генерала Касема Сулеймани и главы «Хизбаллы» Хасана Насраллы.

О том, что вооруженные люди ворвались посольство, сообщило государственное иранское агентство Irna, которое ссылается арабские новостные издания.

«Аль-Джазира» передает, что Ирак эвакуировали посольство в Дамаске, его персонал перевезен в Ливан.

Сирийские вооруженные группировки, выступающие против войск Башара Асада, вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря.

Читайте также

В Сирии свергли Башара Асада. Источники Reuters утверждают, что он мог погибнуть Главное

Читайте также

В Сирии свергли Башара Асада. Источники Reuters утверждают, что он мог погибнуть Главное