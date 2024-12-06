В Казахстане отменили два концерта Моргенштерна. Весной он сам отказался от тура, заявив, что, по его информации, ему «небезопасно находиться в стране»

Два концерта рэпера Алишера Моргенштерна, которые должны были пройти в Алматы и Астане 7 и 8 декабря, отменены, сообщил организатор выступлений, компания Concerts.prod.

«К большому сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене концертов Моргенштерна в Алматы и Астане по „техническим причинам“», — говорится в посте в аккаунте Concerts.prod в инстаграме.

В нем же опубликовано видео самого рэпера. «Снова привет, Казахстан. Сюрприз не удался. Чуда не случилось. Поэтому сдавайте билеты. Надеюсь, однажды увидимся», — говорит Моргенштерн.

В Алматы концерт должен был пройти в клубе The Club, в Астане — в клубе Goa. Это должен был быть первый тур Моргенштерна в Казахстан. Он планировал дать три концерта в апреле 2024 года, но незадолго до этого отменил их сам, объяснив, что, по его информации, ему «небезопасно находиться в стране». «Но если кто-то из государства публично даст слово, что со мной все будет хорошо, я приеду хоть с туром, обещаю», — сказал он.

В аккаунте The Club в сообщении об отмене говорится, что клуб выступал только площадкой и не занимался организацией. В инстаграме Goa комментариев нет.

В октябре 2021 года Моргенштерн дал интервью телеведущей Ксении Собчак. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что высказывания рэпера о празднике Победы 9 мая проверят на предмет оскорбления ветеранов. Позже Моргенштерн извинился за свои слова, а в интервью в ноябре 2023 года рассказал, что уехал из России и живет в Дубае.

В мае 2022 года Минюст объявил Моргенштерна «иностранным агентом». В январе 2024 года Моргенштерн рассказал, что ему запретили въезд в ОАЭ. По его мнению, причиной запрета стало еще одно его интервью Собчак, в котором он рассказывал о своей жизни в Дубае. В сентябре 2024 года против Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей «иностранного агента».