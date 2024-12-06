Умер академик РАН и почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов

В возрасте 89 лет умер физик, специалист в области термоядерного синтеза, академик Российской академии наук Евгений Велихов. Смерть ученого российским изданиям подтвердили в РАН и Курчатовском институте.

Причина смерти Велихова не называется.

Пресс-служба Кремля / Wikimedia Commons

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Курчатовский институт называет его выдающимся ученым в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Велихов — доктор физико-математических наук и профессор МГУ. С 1961 года он работал в Курчатовском институте. В 2010-2015 годах ученый возглавил учреждение, а затем стал его почетным президентом.

В 1980-е годы Велихов возглавлял Комитет советских ученых в защиту мира, против ядерной войны. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году он руководил работами по созданию бетонной плиты под реактором для предотвращения загрязнения грунтовых вод.

Велихов был членом Общественной палаты России. На выборах президента РФ в 2012 году физик был доверенным лицом Владимира Путина.

Ученый получил множество наград и званий. Среди них — Герой Труда (2020), Герой Социалистического труда (1985), лауреат государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002).