Украинские дроны атаковали Керчь. Движение по Крымскому мосту перекрыто

Украинские беспилотники в ночь на 6 декабря атаковали Керчь, в городе были слышны взрывы написал украинский телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на жителей Крыма.

По данным «Крымского ветра», взрывы произошли в районе судостроительного завода «Залив» в Керчи, жители видели отсвет пожара в микрорайоне «Аршинцево». Как уточняет издание «Крым.Реалии», в Керченском проливе сработала система противовоздушной обороны.

Атака на аннексированный полуостров началась около пяти утра, пишет «Крымский ветер», в ней были задействованы БПЛА и морские беспилотники. С 5:17 утра было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 декабря средства ПВО сбили над Крымом один украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, сообщили в министерстве, экипажи морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили в акватории Черного моря два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Всего, по данным российской стороны, средства ПВО за ночь уничтожили 33 беспилотника, из них 14 — в Воронежской области, 11 — в Курской, семь — в Белгородской. По данным властей Воронежской области, никто не пострадал, разрушений нет. Власти других регионов атаку не комментировали.

Уже после заявления Минобороны РФ Z-каналы сообщили, что в Керчи сохраняется угроза применения морских беспилотников. Крымский мост, по состоянию на 08:45 мск, был закрыт для автотранспорта.