HeadHunter: курьеры в России стали зарабатывать больше некоторых айтишников

Медианная зарплата курьеров в России в январе-ноябре 2024 года выросла на 15%, до 115,6 тысячи рублей в месяц, сообщает 6 декабря РБК со ссылкой на исследование, которое провели рекрутинговая компания HeadHunter и транспортно-экспедиционная компания ПЭК.

К ноябрю курьеры зарабатывали больше некоторых IT-специалистов. Так, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тысячи рублей. Кроме того, курьеры получали больше врачей (88,4 тысячи рублей), менеджеров по логистике и внешнеэкономической деятельности (79,5 тысячи), дизайнеров (70 тысяч), бухгалтеров (62,3 тысячи), журналистов (50,4 тысячи) и учителей (47 тысяч).

Авторы исследования связали рост зарплат курьеров с тем, что в России не хватает работников служб доставки: за январь-ноябрь количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36%, а число резюме сократилось на 9%. Больше всего вырос спрос на пеших доставщиков, на 98%, при этом спрос на автомобильных курьеров остался на уровне прошлого года.

HeadHunter и ПЭК отметили, что в январе-ноябре зарплаты росли двузначными темпами во всех отраслях, кроме сегмента производства оборудования. Самые высокие темпы роста в строительном секторе, там зарплаты выросли на 44%.

В курьерской службе для бизнеса Dalli сообщили РБК, в России работают более одного миллиона курьеров, а требуется еще не менее 200 тысяч человек.

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил в начале декабря, что в России работает около полутора миллионов курьеров. По его словам, сервисы доставки «оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов», которые необходимы в других отраслях.

Уровень кадрового голода в России в 2024 году достиг максимума с 1996 года, когда начали проводиться подобные исследования. О нехватке квалифицированных кадров сообщили 47% руководителей промышленных предприятий, показал опрос, результаты которого в январе представил Институт экономической политики имени Гайдара (ИЭП).