Правительство Франции подало в отставку

Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал заявление об отставке своего правительства. Как сообщает Елисейский дворец, президент страны Эммануэль Макрон принял это заявление «к сведению».

Барнье и другие министры продолжат исполнять обязанности до назначения нового правительства, говорится в сообщении.

4 декабря парламент Франции одобрил вотум недоверия правительству Барнье из-за решения премьер-министра утвердить бюджет на следующий год без согласования с парламентом.

Национальному собранию Франции впервые с 1962 года удалось отправить правительство отставку. Тогда члены парламента выразили вотум недоверия кабинету Жоржа Помпиду.

73-летний Мишель Барнье провел в должности премьер-министра только три месяца. Он возглавил правительство в сентябре 2024-го вскоре после внеочередных парламентских выборов.

Досрочные выборы в парламент Франции были объявлены после того, как ультраправые во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен победили на выборах в Европарламент.

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