«Мы решили, что будет правильно, если памятник мы придумаем и выберем вместе». Семья Навального объявила конкурс на эскиз мемориала политику

Семья Алексея Навального объявила конкурс эскизов мемориала политику, который будет установлен на его могиле на Борисовском кладбище в Москве. Об этом сообщила вдова Алексея Навального Юлия в видео.

«Мы приступаем к изготовлению памятника на могиле Алексея. Мы всей нашей семьей — Даша с Захаром, родители Алексея, его брат — очень много думали и размышляли на тему того, каким должен быть этот памятник», — сказала Юлия.

Она отметила, что это важный вопрос для любой семьи, но в ситуации с Навальным — это особенно важно, потому что близкого человека потеряли не только его родственники, но и «миллионы других людей». «Поэтому мы решили, что будет правильно, если памятник Алексею Навальному мы придумаем и выберем тоже вместе», — добавила Юлия Навальная.

Она напомнила, что сам Навальный очень любил устраивать конкурсы, постоянно предлагал рисовать листовки и плакаты и записывать ролики и голосовать за лучшие варианты.

Для конкурса команда Навального запустила специальный сайт. Эскиз мемориала нужно отправить на указанную его командой почту до 31 января 2025 года. Финалистов команда Навального отберет 1–3 февраля, а затем проведет голосование за лучший вариант. 16 февраля, в годовщину смерти Алексея Навального, будет объявлен победитель.

Алексей Навальный погиб в заполярной колонии в Харпе 16 февраля 2024 года. Его семья и сторонники заявили, что Навальный был убит, и пообещали расследовать все обстоятельства его гибели.

Тело Навального не отдавали его матери, прилетевшей в Харп, девять дней, а следователь шантажировал ее, требуя тихих похорон. Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище. Проститься с ним пришли тысячи людей, которые встретили катафалк с телом у церкви, где проходило отпевание, а затем отправились на кладбище.

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