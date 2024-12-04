США и Великобритания сообщили о разоблачении «международной сети» компаний, помогавших российским элитам обходить санкции и отмывать деньги преступных группировок

Министерство финансов США объявило, что вводит санкции в отношении пяти человек и четырех юридических лиц, связанных с компанией TGR Group. В пресс-релизе ведомства она названа «разветвленной международной сетью», которая, в частности, помогала обходить санкции представителям российской элиты.

По версии Минфина США, TGR Group — российская компания, которая контролируется гражданином Украины Джорджем Росси, у нее есть представительства в Великобритании, странах Европы и Азии. Она, считают в Вашингтоне, предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых — отмывание денег, связанных с организациями, находящимися под санкциями, нелегальные обмен наличных денег и криптовалюты, а также сокрытие источников средств, «чтобы состоятельные граждане России могли приобретать недвижимость в Великобритании».

Для своей деятельности TGR Group, как утверждает Минфин США, привлекала другие компании, в том числе Smart Group, которую возглавляет гражданка России Екатерина Жданова. Год назад Жданова попала под санкции США, она, по версии американских властей, помогала представителям российской элиты, находящимся под санкциями, отмывать деньги и выводить их за границу. Ждановой, по версии министерства, помогали попавшие в сегодняшний санкционный список россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов.

Кроме того, под санкции 4 декабря попала гражданка России Елена Чиркинян, которая работает на Росси и ответственна за «принятие решений» в TGR Group, а также гражданин Латвии Андрейс Браденс. Среди юридических лиц в санкционный список включили, в частности, Pullman Global Solutions, которая зарегистрирована в американском штате Вайоминг. Она связана с TGR Group, ей руководит Браденс.

«Через группу TGR российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В свою очередь британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило, что в результате международного расследования раскрыта российкая сеть по отмыванию миллиардов долларов, которую использовали наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы. В ходе операции были выявлены предполагаемые руководители сети, арестованы 84 человека, а также изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов наличными и в виде криптовалюты, пишет The Guardian.

В сообщении NCA говорится о TGR Group и Smart. Британское следствие утверждает, что компании отмывали наличные деньги для транснациональных преступных группировок. Кроме того, с конца 2022 года по середину 2023 года эта сеть использовалась для финансирования «российских шпионских операций», а также помогала своим российским клиентам избежать британских санкций. Следствие также считает, что компании помогали российскому пропагандистскому телеканалу Russia Today перевести наличные деньги в Великобританию.