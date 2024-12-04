Reuters: статус охраны волков в Европе понизят с 2025 года. Это означает, что на них будет проще охотиться

Страны Евросоюза приняли предложение Еврокомиссии понизить статус охраны волков со «строго охраняемого» до «охраняемого» в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, пишет Reuters.

Такое решение было принято из-за растущей численности волков и их влияния на сельское хозяйство и животноводство, сообщает агентство. Понижение охранного статуса начнет действовать с 7 марта 2025 года.

О намерении понизить охранный статус волков Еврокомиссия объявила в декабре 2023 года. В предложении пояснялось, что этот статус был установлен на основе имеющихся научных данных в 1979 году, а теперь проведен углубленный анализ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что концентрация волчьих стай в некоторых европейских регионах «стала реальной опасностью, особенно для домашнего скота», и местным властям нужна большая гибкость, чтобы регулировать популяцию.

Защитники окружающей среды протестовали против этого предложения, отмечая, что это подорвет десятилетия усилий по сохранению видов, а волки являются ключевым видом, жизненно важным для здоровых экосистем и биоразнообразия по всей Европе. Принятие решения о понижении охранного статуса волков они назвали «опасным шагом назад» для биоразнообразия и «тревожным прецедентом» для сохранения дикой природы в Европе.

СМИ отмечали, что у фон дер Ляйен есть личный мотив — в 2022 году волки загрызли ее пони на территории поместья в Нижней Саксонии в Германии. После принятия решения о понижении статуса волков она назвала это «важной новостью» для европейских сельских общин и фермеров. «Потому что нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию», — написала фон дер Ляйен.

До сих пор волки были защищены от охоты или отлова, если они не представляли серьезной угрозы для скота или здоровья и безопасности людей, поясняет Reuters. Теперь же численность животных «должна регулироваться с целью сохранения популяции вне опасности», что фактически означает гораздо более низкий порог для охоты на них, пишет агентство.