На Манхэттене застрелили гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона

В Нью-Йорке убит генеральный директор одной из крупнейших в США компаний по медстрахованию UnitedHealthcare Брайан Томпсон, сообщает CNN.

Утром 4 декабря 50-летнего Томпсона застрелили в центре Манхэттена, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию UnitedHealthcare.

По данным полиции, вооруженный преступник в маске около десяти минут поджидал Томпсона и прицельно выстрелил в него несколько раз с расстояния 20 футов (шесть метров). Бизнесмена доставили в больницу в тяжелом состоянии с ранением в грудь. Там врачи констатировали его смерть.

Преступник скрылся с места преступления на велосипеде. Полиция ведет его поиски.

Представители UnitedHealthcare отменили начавшуюся конференцию в Нью-Йорке, сославшись на «очень серьезную медицинскую ситуацию с одним из членов нашей команды». Других комментариев в компании пока не давали.

UnitedHealthcare является частью UnitedHealth Group, занимающей пятое место в рейтинге крупнейших американских компаний Fortune 500. Брайана Томпсона назначили генеральным директором UnitedHealthcare в апреле 2021 года.