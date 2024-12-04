Кадыров приехал на «прямую линию» с жителями на «трофейном бронетранспортере». Туда же привезли украинских пленных, одному из них он предложил застрелиться
Источник: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал к месту проведения своей «прямой линии» с жителями республики, которая пройдет 4 декабря, на «трофейном бронетранспортере». Об этом сообщает «Грозный информ».
Вместе с ним привезли 12 украинских пленных, пишет ТАСС.
РИА Новости утверждает, что Кадыров приехал на американском БМП Bradley.
В трансляции также показали диалог Кадырова с украинским пленным. Глава Чечни предложил ему застрелиться. Видео публикует «Осторожно, новости».
«Если ты такой воин. Я тебе сейчас дам пистолет, застрелишься?» — спросил Кадыров у пленного. Тот ответил отрицательно и заявил, что хочет жить.
«Ты же вышел убивать, умирать. Я тебе дам пистолет, ты застрелишь себя, умрешь как герой», — говорит на видео Кадыров пленному.