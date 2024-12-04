Генпрокуратура объявила «нежелательным» в России американский «Храм Сатаны», созданный выпускниками Гарварда

Генпрокуратура признала «нежелательной» деятельность зарегистрированной в США международной организации The Satanic Temple («Храм Сатаны»), сообщается на сайте ведомства.

В пресс-релизе говорится, что участники организации «занимаются продвижением оккультной идеологии» и «используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей». Генпрокуратура утверждает, что «Храм Сатаны» при поддержке правительства США «пропагандирует разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывает насилие над людьми».

Кроме того, заявили в ведомстве, организация «активно поддерживает» участников «экстремистских и террористических движений», а также «негативно высказывается» о войне, «призывает к свержению конституционного строя в России» и разместила на своем сайте информацию о донатах ВСУ.

«Храм Сатаны» был создан в 2013 году выпускниками Гарвардского университета. На сайте организации декларируется семь основных принципов, которые предписывают в том числе относиться ко всем с состраданием и сочувствием, бороться за справедливость и уважать свободу других.

Миссия «Храма Сатаны» формулируется так: «поощрять доброжелательность и сочувствие, отвергать тираническую власть, отстаивать практический здравый смысл, противостоять несправедливости и стремиться к благородным целям».

На странице донатов «Храма Сатаны» посетителям предлагается поддержать борьбу с правительственными теократами, защиту репродуктивных прав, бесплатную помощь в проведении аборта, внешкольные программы, программу реабилитации от наркозависимости и защиту учащихся от насилия.

У «Храма Сатаны» есть отделения в США, Австралии, Германии, Канаде и Финляндии. Генпрокуратура утверждает, что у организации свыше 10 миллионов последователей по всему миру.