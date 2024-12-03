В «Яндекс Такси» появится детализация стоимости поездки

В приложении «Яндекс Go» появится детализация цен на поездки в такси, ее можно будет увидеть до заказа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Там будет указана стоимость подачи автомобиля, базовый тариф, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса (если она есть), а также стоимость дополнительных опций (детское кресло, перевозка животных и другие).

В «Яндексе» предполагают, что с помощью детализации цен пассажиры смогут решить, заказать такси сейчас или, например, дождаться падения пикового спроса. Чтобы посмотреть, из чего складывается цена поездки, надо нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута.

Директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков ранее рассказывал, что к концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси. По его словам, это происходит в том числе из-за ужесточения миграционной политики и регулирования деятельности такси. Он пояснил, что водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами, но меньшим количеством требований. Петраков добавил, что из-за увеличения дефицита водителей быстрее растут цены на такси, особенно в конце года и в пиковые часы, когда спрос кратно повышается.

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